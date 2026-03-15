        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 1 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 1 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Liverpool, evinde Tottenham'la 1-1 berabere kaldı. 18. dakikada Dominik Szoboszlai'yle öne geçse de 90'da Richarlison'un golüne engel olamayan Liverpool, haftayı 49 puanla tamamladı. Alt sıralarda yer alan Tottenham ise puanını 30'a çıkardı.

        Giriş: 15.03.2026 - 23:22
        Liverpool'a son dakika şoku!

        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Liverpool, Tottenham'ı konuk etti. Anfield'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Liverpool'u öne geçiren golü 18. dakikada Dominik Szoboszlai atarken, Tottenham'a beraberliği getiren golü ise 90. dakikada Richarlison kaydetti.

        GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ PUAN KAYBI

        Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49 yaptı. Ligde 5 hafta sonra puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi.

        Liverpool, hafta arasında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

        GELECEK HAFTA

        Liverpool, Galatasaray'dan sonra ligin bir sonraki haftasında Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

