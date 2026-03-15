Liverpool: 1 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Liverpool, evinde Tottenham'la 1-1 berabere kaldı. 18. dakikada Dominik Szoboszlai'yle öne geçse de 90'da Richarlison'un golüne engel olamayan Liverpool, haftayı 49 puanla tamamladı. Alt sıralarda yer alan Tottenham ise puanını 30'a çıkardı.
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ PUAN KAYBI
Liverpool, hafta arasında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
GELECEK HAFTA
Liverpool, Galatasaray'dan sonra ligin bir sonraki haftasında Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.