İngiltere Premier Lig'in 10. haftasındaki dev maçta Liverpool, evinde Tottenham'ı konuk etti. Anfield Stadı'nda büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 52. dakikada Henderson ve 75. dakikada penaltıdan Salah kaydetti. Tottenham'ın tek sayısını ise 1. dakikada golcü oyuncu Harry Kane attı. Öte yandan Liverpool, evinde ilk golü yediği son 6 maçı kazandı.

Bu sonucun ardından ligde 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puana yükselen Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Tottenham'ın galibiyet hasreti ise 3 maça çıkarken, 12 puanla 11. sırada kaldılar.

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacakken, Tottenham ise Everton deplasmanına konuş olacak.