Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi

İngiltere Premier Ligi'nin lideri Liverpool'da yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği merak ediliyor.

Sene sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için yönetim ve Salah arasındaki görüşmeler sürerken İngiliz basınından müjdeli haber geldi.

The Mirror'ın haberine göre; Liverpool, Mohamed Salah'ı Premier League'de kalıcı olmasını garantileyecek bir sözleşmeyle anlaşmaya vardı.