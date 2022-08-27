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Liverpool'dan 9 gol, Manchester City'den Haaland'lı geri dönüş!

Liverpool, Premier Lig'in 4. haftasında evinde karşılaştığı Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Manchester City ise ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü Crystal Palace'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti

Liverpool'dan 9 gol, Manchester City'den Haaland'lı geri dönüş!

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un öğrencileri ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı mücadeleden 9-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Trent Alexander-Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45+1. dakikada Virgil van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (k.k.), 62. dakikada Roberto Firmino, 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 5'e çıkardı ve lig tablosunda 8. sıraya yükseldi. Sezona Aston Villa galibiyeti ile başlayan Bournemouth ise daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 3 puanla 16. sırada bulunuyor.

CITY, HAALAND'LA DÖNDÜ

Manchester City, Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadelenin 4. dakikasında John Stones, kendi kalesine attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Joachim Andersen fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı Crystal Palace'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda başka bir kimliğe bürünen Manchester City, 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı bire indirdi. Ardından 62, 70 ve 81. dakikalarda City'nin yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.

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