Liverpool-Manchester City maçı için nefesler tutuldu. Liverpool saha avantajını kullanıp, Manchester City karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon kötü günler geçiren son şampiyon, 24 maçta 39 puan toplayarak 6. sırada kendine yer buldu. Manchester City ise 47 puanla Arsenal'in arkasında 2. sırada yer alıyor. Peki, "Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...