        Premer Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Anfield Road'da oynanacak mücadele için geri sayıma geçilirken, Liverpool-Manchester City mücadelesinin başlama saati ve maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağı, futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Şampiyonluk yarışını için kritik öneme sahip mücadelede, Manchester City rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, "Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 08.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:29
        Liverpool-Manchester City maçı için nefesler tutuldu. Liverpool saha avantajını kullanıp, Manchester City karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon kötü günler geçiren son şampiyon, 24 maçta 39 puan toplayarak 6. sırada kendine yer buldu. Manchester City ise 47 puanla Arsenal'in arkasında 2. sırada yer alıyor. Peki, "Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liverpool-Manchester City maçı 8 Şubat Pazar bu akşam saat 19.30'da oynanacak.

        LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield Road'da oynanacak mücadelede beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

        Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly, Rodri, Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland.

