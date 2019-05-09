UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı mucizeleri gerçekleştirip finale kalırken ülke basını elde ettikleri geliri araştırdı.

Habere göre Barcelona'yı eleyerek finale kalan Liverpool, toplamda 107 milyon Euro'yu kasasına koyarken Ajax'ı saf dışı bırakan Tottenham ise 102 milyon Euro gelir elde etti.

Liverpool'un gelirlerinin 15 milyon Euro'su katılımdan, 56 milyon Euro'su sportif başarıdan, 23 milyon Euro'su UEFA katsayısından, 13 milyon Euro'su ise televizyon payından geldi.

Tottenham ise katılımdan 15 milyon Euro, sportif başarıdan 55 milyon Euro, UEFA katsayısından 16 milyon Euro, televizyon payından ise 16 milyon Euro gelir kazandı.

Kupada geçtiğimiz sezon da final oynayan Liverpool'un bu sezon fazladan 25 milyon Euro kazandığı belirtilirken Tottenham ise 40.3 milyon Euro ekstra gelir elde etti.

Madrid'deki dev finalde kazanacak takım 4 milyon Euro daha kasasına koyacak.