Livorno - Perugia maçı rakamları

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Livorno, 04 Kasım 2018 Pazar günü Perugia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Livorno 5 puanla 18. sırada, Perugia 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Livorno, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Perugia, son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 585 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Livorno kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Perugia sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Livorno son hafta oynanan Virtus Lanciano maçında 2-2 berabere kaldı.

Perugia ise Vicenza karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Livorno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Livorno, kendi sahasında 2 gol attı, 7 gol yedi.

Perugia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Perugia, 5 gol atarken 10 gol yedi.

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