Locarno Film Festivali İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, dünyanın en köklü film festivallerinden Locarno Film Festivali’ni üçüncü kez İstanbul’a taşıyor. Türk Tuborg A.Ş’nin katkıları, Goethe Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi destekleriyle, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda yer alan tüm filmler, Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Hasan ile Gazze’de

Bağımsız ve yenilikçi sinemayı savunan yaklaşımıyla dünya film festivalleri arasında özgün bir konuma sahip olan festivalin öne çıkan filmleri arasında yönetmen Kemal Aljafari’nin 2001 yılında Gazze Şeridi’ni ziyaret ederek eski bir hücre arkadaşını bulmaya çalıştığı dönemde çektiği Hasan ile Gazze’de (With Hasan in Gaza) ve Sophy Romvari’nin Vancouver Adası’nda ailesinin geçmişiyle yüzleşen genç bir kadının hikâyesini anlattığı Mavi Balıkçıl (Blue Heron) yer alıyor.

REKLAM

Ödüllü filmler

İki Mevsim, İki Yabancı

Seçkideki diğer filmler arasında ise Locarno Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Altın Leopar’ın sahibi Japon filmi İki Mevsim, İki Yabancı (Tabi to Hibi) ve bir hastane ameliyathanesinde gece vardiyasında görevli bir hemşireyi izleyen, İsviçre’nin Oscar yarışındaki adayı olan Gece Vardiyası (Heldin) bulunuyor.

Beyaz Salyangoz’un yönetmenleri izleyicilerle buluşuyor Beyaz Salyangoz Locarno Film Festivali’nde özel jüri ödülünü kazanan Beyaz Salyangoz filminin yönetmenleri Elsa Kremser ve Levin Peter, 27 ve 29 Kasım’daki gösterimlere katılarak izleyicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. LOCARNO FİLM FESTİVALİ İSTANBUL’DA PROGRAMI REKLAM İKİ MEVSİM, İKİ YABANCI, 2025 Yönetmen: Sho Miyake Oyuncular: Eun Kyung Shim, Yuumi Kawai, Mansaku Takada Bir yaz günü şehirli bir kadın, annesinin yaşadığı sakin sahil kasabasını ziyaret eden bir adamla tesadüfen karşılaşır. Bir kış günü ise, yazma tıkanıklığı yaşayan bir senarist, karla kaplı dağlarda yalnız işlettiği pansiyonda yaşayan bir pansiyon sahibini arar. Yazın deniz kenarında başlayan çekingen bakışmalar, kışın sessiz bir karşılaşmaya dönüşür. Tsuge Yoshiharu’nun “Scenes from the Seaside” ve “Mr. Ben and His Igloo” adlı mangalarını bir araya getiren İki Mevsim, İki Yabancı, doğanın yalnızlığını karakterlerinin iç dünyasıyla buluşturur. Düşündürücü ama iddiasız, rüya gibi ama gerçekçi tonuyla öne çıkan film, bu yılın Altın Leopar ödülünü kazandı.

REKLAM TEMMUZ HAYALLERİ, 2025 Yönetmen: Julian Radlmaier Oyuncular: Clara Schwinning, Maral Keshavarz, Henriette Confurius Almanya’nın doğusundaki tarihî kasaba Sangerhausen, dört karakterin yollarının kesiştiği duygusal bir haritaya dönüşür. Her şey, 18. yüzyıl şairi Novalis’in hizmetçisi Lotte ile başlar: yoksulluk ve tekdüzelikten kurtulmayı hayal eden Lotte’nin hikâyesi, beklenmedik biçimde günümüze uzanır. Doğu Almanyalı kalbi kırık garson Ursula, kolu kırık İranlı YouTuber Neda ve Koreli tur rehberi Sung-Nam… Mavi bir taş bu uzak hayatları görünmez biçimde birbirine bağlar. Film, toplumun sağa yöneldiği bir dönemde karşılaşmanın simyasını keşfederken mizah ile yumuşak kalpli bir dramı ustalıkla birbirine geçiriyor. KURU YAPRAK, 2025 REKLAM Yönetmen: Alexandre Koberidze Oyuncular: David Koberidze, Otar Nijaradze .png Hikâye, Gürcistan kırsalındaki futbol sahalarını belgelemeyi amaçlayan bir proje üzerinde çalışırken ortadan kaybolan spor fotoğrafçısı Lisa’nın hikâyesiyle başlar. Onu aramaması gerektiğini söyleyen mektubu reddeden babası Irakli (yönetmenin kendi babası), Lisa’nın gizemli arkadaşı Levani’yle birlikte kızını aramaya çıkar. Film, doğa manzaraları boyunca süren şiirsel sapmalar ve yerel halkla kurulan karşılaşmalarla hem melodik hem de derin bir tefekküre dönüşen bir yolculuk hikâyesi kurar. Düşük çözünürlüklü kamera estetiği, bulanık figürler ve durağan peyzajlarla “görünmezlik” temasını sahneye taşır. Monet’nin tablolarını andıran kırılgan görüntü dünyası ve yönetmenin kardeşi Giorgi Koberidze’nin bestelediği büyüleyici müzikle Kuru Yaprak, çağdaş sinemanın en duyarlı ve şaşırtıcı filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

REKLAM YAKUSHIMA’NIN İLLÜZYONU, 2025 Yönetmen: Naomi Kawase Oyuncular: Vicky Krieps, Kanichiro Sisle örtülü Yakushima Adası’nda yaşayan Fransız Doktor Corry, Japonya’da çocuk kalp nakli koordinatörü olarak çalışmaktadır. Bir gün, gizemli biçimde ortadan kaybolan fotoğrafçı sevgilisi Jin’in izini sürmeye başlar. Corry’nin kişisel arayışı, onu organ bağışı, ölüm ve kayıp gibi Japon toplumunda tabu sayılan konularla yüzleştirir. Kawase’nin bu son filmi, görünmez yas süreçlerini ve kültürler arası sınırları incelikle işlerken, duygusal olarak bastırılmış bir dünyanın içindeki sessiz dayanışmaları ele alıyor. Krieps’in güçlü performansıyla, kaybolma ve yeniden var olma arasındaki kırılgan çizgiyi anlatıyor. REKLAM MAVİ BALIKÇIL, 2025 Yönetmen: Sophy Romvari Oyuncular: Eylul Guven, Iringó Réti, Ádám Tompa 1990’ların sonlarında Vancouver Adası’nda yeni evlerine alışmaya çalışan Macar-Kanadalı bir ailenin geçiş dönemini anlatır. Hikâye, ailenin en küçük kızı Sasha’nın gözünden anlatılır. Olaylar deniz kenarında, parkta geçirilen günlerden, yazın bahçede geçen keyifli saatlerden, bir aile üyesiyle ilgili sorunların boyutu ortaya çıktıkça giderek kararan bir tona geçer. Yıllar sonra bu zorlu geçmişle yüzleşme çabasına tanıklık ederiz. Çocukluk neşesinin yeniden canlandırıldığı bir dünyanın içinde, aslında bir ailenin derinleşen krizinin daha sarsıcı hikâyesi yatar. Romvari’nin duygusal olarak hassas ve zeki ilk uzun metraj filmi bu çatışmayı ustalıkla işliyor.

REKLAM ÇILGINLIKLAR, 2025 Yönetmen: Eric K. Boulianne Oyuncular: Eric K. Boulianne, Catherine Chabot, Florence Blain Mbaye .png Montreal’de iki çocuklarıyla yaşayan François ve Julie, ilişkilerinde bir durağanlık hissetseler de birbirlerine ve ailelerine bağlı kalmak isterler. Çift, ilişkilerini açmanın hayatlarını daha mutlu kılabileceğini düşünür. Ancak yeni olasılıklar ve partnerler ortaya çıktıkça, işler beklediklerinden çok daha karmaşık bir hâl alır. Film, yeni cinsel sınırların keşfini yargı ya da utandırma olmaksızın cesurca ve samimice ele alır; tüm bedenlerin farklı biçimlerde sergilendiği bu dünyada, en çok aşk, bağlılık ve dürüstlük üzerine sunduğu içgörülerle etkileyici bir derinlik yakalar. Boulianne’in ilk uzun metraj filmi Çılgınlıklar, çağdaş ilişkilerin karmaşıklıklarına cesurca bakan ve yılın en komik filmlerinden biri olmaya aday bir yapım. REKLAM BEYAZ SALYANGOZ, 2025 Yönetmen: Elsa Kremser, Levin Peter Oyuncular: Marya Imbro, Mikhail Senkov

Yağmurlu ve kasvetli Minsk’te savaşın gölgesi hissedilirken, güzellik ve ölüm aynı soğuk atmosferde buluşur. Çin’de model olma hayali kuran Masha’nın, hastanede odasını paylaştığı hastanın ölümünün ardından, morgda çalışan Misha ile yolları kesişince, bedene, güzelliğe ve ölüme dair algısı altüst olur. Profesyonel oyuncular yerine amatörlerin rol aldığı filmde, iki karakterin kırılgan bağı hem arzunun hem de yalnızlığın sınırlarını sorgular. Öngörülemeyen anlatı yapısı ve melankolik görsel estetiğiyle Beyaz Salyangoz, Locarno Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü kazanarak Belarus’ta sıradan hayatların içindeki direnci görünür kılıyor. REKLAM HASAN İLE GAZZE’DE, 2025 Yönetmen: Kemal Aljafari 1989’da Birinci İntifada sırasında sanatçı ve sinemacı Aljafari, İsrail işgali tarafından hapse atılır ve orada Abdel Rahim adında bir adamla tanışır. On iki yıl sonra, elinde yalnızca bir isim, bir fotoğraf, yerel bir rehber (Hasan) ve bir el kamerası varken onu bulmak için Gazze’ye gider. Yirmi yılı aşkın bir süre bir kenara bırakılan bu yolculuğun üç MiniDV kaseti, tarifsiz bir yıkıma uğramış bir yer ve halk için çekilmiş acil, güzel ve yürek burkan bir ağıt oluşturur. Aljafari bu filmle, Gazze’nin silinmiş sokaklarında zamanın ve mekânın yok oluşuna karşı sinemayı bir hafıza aracı olarak konumlandırıyor.