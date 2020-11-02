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Loic Remy hem kazanıyor hem kazandırıyor

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak

Loic Remy hem kazanıyor hem kazandırıyor

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Remy, gösterdiği performansla Karadeniz ekibinin yüzünü güldürdü. Yeşil mavili takımla 2 yıllık sözleşme imzlayan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 gol attığında 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

RİZESPOR, ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Rizespor, 11 puan topladı. Ligin 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi sonrasında da milli araya girilecek olması nedeniyle bu dönemde Antalya'da kamp yapacak. 5 Kasım Perşembe günü Antalya kampına başlayacak olan Rizespor, bir haftalık kamp sürecinden sonra ligin 9'uncu haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

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