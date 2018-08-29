Lokomotiv Astana - Apoel Nicosia maçı öncesi rakamlar

UEFA Avrupa Ligi Play Off heyecanı devam ediyor. Lokomotiv Astana, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Apoel Nicosia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Lokomotiv Astana, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Apoel Nicosia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 629 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokomotiv Astana kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Apoel Nicosia sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Lokomotiv Astana son hafta oynanan Young Boys maçında 3-0 yenildi.
Apoel Nicosia ise Olympiakos karşılaşmasında 2-0 kazandı.
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