Lokomotiv Moscow - Anzhi maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Lokomotiv Moscow, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Anzhi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Lokomotiv Moscow 5 puanla 9. sırada, Anzhi 3 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lokomotiv Moscow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Anzhi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 668 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokomotiv Moscow kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.00, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Lokomotiv Moscow önceki hafta Arsenal-Tula mücadelesinde 2-0 yenildi.

Anzhi ise CSKA Moscow maçında 2-1 yenildi.

Lokomotiv Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lokomotiv Moscow, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Anzhi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Anzhi, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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