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Brexit sürecinde kaosa sürüklenen İngiliz siyaseti tarihi akşamlarından birine hazırlanıyor. Avrupa Birliği ile aylar boyunca müzakere ettiği Brexit anlaşmasını, parlamento onayına dahi sunamayan Başbakan Theresa May, bu akşam güvensizlik oylamasıyla mücadele edecek.
May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'den 48 vekilin verdiği imzalarla başlayan güvensizlik oylaması süreci, bugün TSİ 21.00'de yapılacak Muhafazakar Parti oturumunda devam edecek.
"BÜTÜN GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM"
"Bütün gücümle savaşacağım" diyen Theresa May, güvensizlik oylamasını kazanmak için Avam Kamarası'nda bulunan 315 Muhafazakar vekilden 158'inin oyunu kazanmak zorunda.
May, güvensizlik oylamasında salt çoğunluğu kazanamazsa Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık görevi sona erecek. May'in oylamayı kazanması durumunda ise 1 yıl süreyle bir daha böyle bir oylama yapılamayacak.
Ancak May'in görevden ayrılması durumunda, İngiltere'de Muhafazakar Parti yeni bir lider seçene kadar vekil başbakan görev yapacak. Muhafazakar Parti'nin seçim sürecinin ise 6 haftaya kadar sürebileceği belirtiliyor. May'in görevden ayrılmak zorunda kalması durumunda İngiltere'de Brexit süreci nedeniyle ikinci kez bir başbakan koltuğundan olacak. 2016'da düzenlenen referandumda AB'de ayrılma kararı çıkmasının ardından dönemin başbakanı James Cameron da istifa etmek zorunda kalmıştı.
MAY OYLAMAYI KAZANABİLİR Mİ?
İngiltere'de May hakkında yapılacak güvensizlik oylaması öncesinde Muhafazakar Parti'de May'e desteğin yüksek oranda olduğu görülüyor.
May'in kabinesinin her üyesi, oylama öncesinde başbakanı destekleyen açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, May için "29 Mart'ta AB'den ayrılmamızı sağlayacak en doğru kişi" derken, İçişleri Bakanı Sajid Javid parti içi liderlik yarışının yanlış olduğunu söyledi. Bu iki isim de May'den sonra başbakanlık koltuğuna aday isimler olarak gösteriliyor.
Avam Kamarası'ndaki Muhafazakar vekillere baktığımızda da May'in güvensizlik oylamasına kazanabileceğinin işaretleri görülüyor. BBC'nin rakamlarına göre şu ana kadar 178 Muhafazakar milletvekili May'e desteğini açıkladı, ancak The Guardian'a göre bu rakam henüz 160.
|Kaynak
|May'e destek veren vekil sayısı
|BBC
|178
|The Guardian
|160
|The Telegraph
|168
|Independent
|158
Muhafazakar Partili Vekil Sayısı: 315 May'in ihtiyacı olan oy: 158
Masadaki diğer seçeneklerde ise May'in oylamayı kazansa bile, aldığı oyun tatmin edici miktarda olmaması durumunda istifa edebileceği beklentisi var. Westminster'da konuşulan bir diğer ihtimal ise May'in bir dahaki seçimler öncesinde görevi bırakmaya söz vererek oylamayı kazanmayı garanti altına alması.
NEDEN MAY HAKKINDA GÜVENSİZLİK OYLAMASI ÇAĞRISI YAPILDI?
Aslında Muhafazakar Parti içerisinde Brexit yanlısı bir grup bir süredir 'güvensizlik oylaması' seçeneğini gündeme getiriyordu.
Ancak May'in dün parlamentoda yapılması beklenen Brexit oylamasını ileri bir tarihe ertelemesi güvensizlik oylamasını tetikleyen ana faktör oldu.
Brexit yanlısı grup May'in anlaşmasının, İngiltere'yi sonsuza dek AB'ye bağlı tutacağını savunurken, anlaşmadaki 'tedbir maddesine' odaklanıyor. Maddeye göre, Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda'nın bir süre daha AB kurallarına uyması gerekiyor. Madde ayrıca İngiltere'nin belirsiz bir süre daha Gümrük Birliği'nde kalmasını öngörüyor. May'in anlaşmasına karşı olan İngiliz siyasetçiler İrlanda-Kuzey İrlanda sınırı ve Gümrük Birliği ile ilgili bir tarih belirlenmemiş olmasını AB'nin bir tuzağı olarak yorumluyor.
AB LİDERLERİNİN KATI TUTUMU MAY'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR
May, AB'den süre garantisi almak için Brexit oylamasını erteledi ve Avrupa başkentlerine bir dizi seyahat düzenledi. Ancak AB liderlerinin varılan anlaşmaya yönelik yeniden müzakere olmayacağı yönündeki katı tutumları May'in işini zorlaştırıyor.
May'in görevde ayrılmasının AB ile varılan anlaşmayı 'ölü' hale getireceği bir gerçek. Ancak May'in ayrılmasını isteyenlerin önemli bir bölümü, 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğine sıcak bakıyor. Öte yandan Avam Kamarası'nda Norveç-AB ilişkisine benzer bir model öneren veya ikinci bir Brexit referandumu yapılmasını savunan isimler de bulunuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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