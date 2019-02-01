Londra'da kuzeyindeki Islington bölgesinde annesiyle yaşayan Nedim Bilgin, salı akşamı sokakta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili yaşları 16-18 arasındaki 3 zanlı tutuklandı. Acılı baba Nusret Bilgin, yaşananları Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'e anlattı.

Oğluyla en son olaydan kısa süre önce görüştüğünü belirten Bilgin, "Hava soğuk evde kal' dedim. Tamam baba' dedi. Ama yemeğini yedikten sonra telefon gelmiş. Hazırlanıp bisikletiyle dışarı çıkmış. Annesinin gitmemesi için ısrarı üzerine de yarım saatte geri döneceğini söylemiş" dedi.

Oğlunun yaklaşık 300 metre gittikten sonra ana caddeye çıktığı anda bir araçla önünün kesildiğini ifade eden Bilgin, "Araçtan inen 3 kişi Nedim'e saldırmış. Vurup bisikletten düşürmüşler. Düşer düşmez de üzerine çullanıp ellerinde bıçaklarla delik deşik ediyorlar yavrumu, canımı benim" diye konuştu. Yoldan geçen bir arkadaşının Nedim'i görmesi üzerine durumu annesine bildirdiğini söyleyen Bilgin, "Önce kaza olduğu söylendi. Gece saat 03.30 sıralarında karakolda polis öldürüldüğünü söyledi" diye konuştu.

Bölgedeki çetelere de dikkat çeken Bilgin, oğlunun arkadaşlarının bu çetelerden biriyle kavga ettiğini anlattı. Oğlunun da 8-10 kişi tarafından sıkıştırılmak istendiğini anlatan Bilgin, "O bölge çok tehlikeli bir bölge çünkü o bölgede iki tane çete varmış. Birbirlerine düşmanlarmış. Onlardan birileri mi diye şüphelendik. Oğlum bir süre önce 'Beni rahatsız edenler var' diye kullandığı benim üzerime kayıtlı simkartını değiştirmek istemişti. 8 ay önce de bisikleti ile telefonu bıçak tehdidiyle çalınmıştı" ifadelerini kullandı. Bilgin, cianyetin nedenini henüz bilmediklerini, polisin araştırdığını söyledi.