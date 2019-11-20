Hong Kong'da aylardır süren demokrasi yanlısı protestolar, Londra'dan gelen haberle yeni bir boyut kazandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Londra Büyükelçisi'ni çağırarak, eski bir konsolosluk çalışanının Çin gizli polisince işkence altında sorgulanması konusunda açıklama istedi.
Simon Cheng adlı eski konsolosluk çalışanı yayınladığı yazılı açıklamada, Çin gizli polisi tarafından başına torba geçirilerek kaçırıldığını, ardından götürüldüğü merkezde dayak yediğini ve uykusuz bırakma işkencesine maruz kaldığını belirtti.
Cheng Çinli polislerin sorgu sırasında kendisine, demokrasi yanlısı gösterileri organize eden aktivistlerle ve İngiltere'nin gösterilerde aldığı rolle ilgili sorular sorduğunu vurguladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Çin Büyükelçisi'ne olaydan duydukları öfkeyi dile getirirken, Cheng'e yönelik kötü muameleden sorumlu kişilerin bir an önce cezalandırılmasını istediği kaydedildi.
Çin polisi, Ağustos ayında Cheng'in 15 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu, ancak gözaltının gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.
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