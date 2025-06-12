Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı: Fenerbahçe'ye geri döndü!

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.

Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in kiralanması karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon 200 bin euro ödedi. Cengiz Ünder için yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonu 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı.