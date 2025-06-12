Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı: Fenerbahçe'ye geri döndü!
Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu maddesini kullanmadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.
Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesinin kullanılmadığını açıkladı.
Cengiz Ünder, devre arasında kiralandığı Los Angeles FC'de 15 maça çıktı ve 611 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 2 gol ile 3 asist üretti.
Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.
Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in kiralanması karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon 200 bin euro ödedi. Cengiz Ünder için yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonu 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı.