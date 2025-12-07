LÖSEV Dünya Gönüllüler Günü’nde Gönüllüleriyle Bir Araya Geldi: “Sen Varsan Biz Varız”

Bu yılın temasını “Sen Varsan Biz Varız” olarak duyuran LÖSEV, 8 milyondan fazla gönüllüsüyle Türkiye’nin en geniş gönüllü ağına sahip sivil toplum kuruluşu olmayı sürdürürken, hedefini 10 milyon gönüllüye ulaşmak olarak açıkladı.

LÖSEV yetkilileri, gönüllülüğün “bir kere değil, hep birlikte ve sürekli devam eden bir iyileştirme hareketi” olduğunun altını çizerek şu açıklamayı yaptı: “Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarımızın gülümsemesi, tedavi süreçlerinin güçlenmesi gönüllülerimizin varlığıyla mümkün oluyor. Bu yüzden diyoruz ki: Sen varsan biz varız.”

LÖSEV’den İstanbul Gönüllülerine Teşekkür

İstanbul’da LÖSEV’in uzun yıllardır gönüllülük çalışmalarına güç veren geniş gönüllü ailesi, Anadolu Yakası’nda Double Tree by Hilton İstanbul Moda’da, Avrupa Yakası’nda Grand Cevahir Hotel & Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Etkinlikte gönüllüler, yaptıkları konuşmalar ile duygularını dile getirirken çeşitli müzik ve dans gösterileri ile doyasıya eğlendi.

Gönüllülüğün önemi bir kez daha vurgulanırken, yıl boyunca çeşitli projelerde destek veren gönüllülere Yılın Basın Gönüllüsü, Yılın Kurum Elçisi Gönüllüsü, Yılın Aktivist Gönüllüsü ve Yılın Kardeş Kurumu gibi bir çok kategorilerde teşekkür plaketleri takdim edildi. LÖSEV, Gönüllüler Günü dolayısıyla ofislerinin bulunduğu birçok ilde de benzer buluşmalar düzenleyerek gönüllüleriyle bir araya geldi. Yüz yüze katılım imkânı olmayan gönüllüler için ise çevrim içi buluşmalar organize edilerek dayanışma ruhu ülkenin dört bir yanına taşındı. “Gönüllülerimiz, Çocuklarımızın İyileşme Yolculuğunda Birer Kahraman” Gönüllülük çağrısını yineleyen LÖSEV, herkesi iyilik hareketine katılmaya davet ederek şu mesajı paylaştı: “Gücümüzü iyilikten alıyoruz. Her gönüllü, bir çocuğun hikâyesine umut oluyor. Sizin desteğinizle çocuklarımız daha güçlü, mutlu ve daha sağlıklı. Gönüllülerimiz çocuklarımızın iyileşme yolculuğunda birer kahraman. Sen varsan biz varız.”