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        Haberler Bilgi Ekonomi LPG sonrası motorine de indirim geldi! Motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 9 Nisan 2025 İstanbul Ankara, İzmir motorin fiyatları

        LPG sonrası motorine de indirim geldi! Motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC+ grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert şekilde geriledi. Brent petroldeki düşüş, LPG'ye indirim olarak yansırken, motorine de indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 9 Nisan 2025 motorin litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:19
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok büyük ekonomiye karşı sert tarifelerini açıklamasının ardından petrol fiyatları son işlemlerde dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme Türkiye'de LPG litre fiyatına indirim gelmesini sağladı. Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Otogazdan sonra motorine de indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte, motorin indirimi detayları...

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        LPG'DEN SONRA MOTORİNE DE İNDİRİM GELDİ

        LPG'ye 8 Nisan Salı itibarıyla geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi. Motorine de indirim geleceği belirtildi.

        Motorin litre fiyatına 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim geldi.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

        LPG litre fiyatı: 26.79 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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