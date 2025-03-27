Akaryakıta üçlü zam: Benzin ve motorin sonrasında LPG'ye de zam geldi! 27 Mart LPG litre fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde önce benzine sonra da motorine zam yapılmıştı. Son olarak, LPG'ye de zam geldi ve zamlı fiyatlar 27 Mart itibarıyla pompaya yansıdı. Peki, LPG'ye ne kadar zam geldi? İşte, güncel akaryakıt fiyatları...
Uluslararası brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla Türkiye'deki akaryakıt fiyatları artıyor. Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam geldi. Fiyatlar 27 Mart Perşembe itibarıyla pompaya yansıdı. Peki, zamlı LPG litre fiyatı ne kadar oldu? İşte, 27 Mart zamlı LPG fiyatları...
AKARYAKITA ÜÇLÜ ZAM: LPG'YE DE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi.
27 Mart Perşembe gününden itibaren otogaz (LPG) için 56 kuruşluk zam geldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,61 TL
Motorin litre fiyatı: 46,65 TL
LPG litre fiyatı: 27,30 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,75 TL
Motorin litre fiyatı: 46,78 TL
LPG litre fiyatı: 28,07 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,72 TL
Motorin litre fiyatı: 47,90 TL
LPG litre fiyatı: 27,81 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,31 TL
Motorin litre fiyatı: 47,50 TL
LPG litre fiyatı: 27,91 TL