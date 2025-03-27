AKARYAKITA ÜÇLÜ ZAM: LPG'YE DE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi.

27 Mart Perşembe gününden itibaren otogaz (LPG) için 56 kuruşluk zam geldi.