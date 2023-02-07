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Haberler Sağlık LTH Hormonu Görevi Nedir? LTH Hormonu Ne İşe Yarar?
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LTH hormonu görevi nedir? LTH hormonu ne işe yarar?

Prolaktin olarak bilinen LTH; emzirme, belirli meme dokusu gelişimi ve süt üretiminden sorumlu olan bir hormondur. Kanınızdaki normalden yüksek prolaktin seviyeleri düzensiz adet görme, kısırlık ve erektil disfonksiyon gibi belirli semptomlara neden olabilir. Peki, tüm detaylarıyla LTH hormonu görevi nedir? LTH hormonu ne işe yarar?

LTH Hormonu Görevi Nedir? LTH Hormonu Ne İşe Yarar?
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LTH, üreme sağlığını kontrol eden en hayati hormondur. Bu hormon beyinde bulunan hipofiz bezinin ön kısmında üretilip salgılanır ve hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunur. Hipofiz bezi dışında bağışıklık hücreleri, deri, yağ dokusu, göğüsler ve rahim tarafından da salgılanır. Prolaktin (laktotropin ve PRL olarak da bilinir) emzirmeden, belirli meme dokusu gelişiminden sorumlu olan ve diğer yüzlerce vücut sürecine katkıda bulunan bir hormondur. Erkeklerde ve emzirmeyen veya hamile olmayan kişilerde prolaktin seviyeleri normalde düşüktür. Hamile veya emziren kişilerde yükselirler. LTH hormonu nerede üretilir diye merak ediyorsanız prolaktinin çoğu hipofiz bezinden gelir. Bu bölge hormon yapar ve salgılar.

Hipofiz bezi; beynin tabanında, hipotalamusunuzun altında bulunan küçük, bezelye büyüklüğünde bir bezdir. Endokrin sisteminizin bir parçasıdır ve prolaktin de dahil olmak üzere birçok farklı önemli hormonu yapmaktan sorumludur. Dopamin (bir beyin kimyasalı) ve östrojen (bir hormon), prolaktin üretimini ve hipofiz bezinizden salgılanmasını kontrol eder.

LTH Hormonu Ne İşe Yarar?

Merkezi sinir sisteminiz, bağışıklık sisteminiz, rahim ve meme bezleriniz de prolaktin üretme yeteneğine sahiptir. Egzersiz yapmak ve stres bu dokularda prolaktin oluşumuna katkıda bulunabilir. Prolaktin beyindeki hipofiz bezi tarafından üretilir. PRL veya laktojenik hormon olarak da bilinir. Prolaktin esas olarak kadınların doğumdan sonra süt üretmesine yardımcı olmak için kullanılır. Hem erkek hem de kadın üreme sağlığı için önemlidir. Erkeklerde prolaktinin spesifik işlevi detaylı olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel doyumu ölçmek için prolaktin seviyeleri kullanılmıştır. Bir prolaktin seviyesi testi, hormonun neden olduğu diğer sorunları ortaya çıkarabilir. Prolaktin, memelilerde emzirmeyi teşvik eden ve bir dizi başka işlev ve sistemden sorumlu olan tek özelleşmiş hormondur. Aşağıda listelenenler bunlardan birkaçıdır.

  • Akciğer gelişimine yardımcı olur.
  • Osmolalitenin kontrolünde hayati bir rol oynar.
  • Steroid hormonlarının oluşumunda yer alır.
  • Emzirmenin başlamasına ve sürdürülmesine yardımcı olur.
  • Memede büyümeyi sağlar.
  • Kazein ve laktalbümin gibi süt proteinlerinin sentezinde yer alır.
  • Deri altı yağ, karbonhidrat, kalsiyum ve D vitamini metabolizmasına yardımcı olur.
  • Erkeklerde bu hormonlar, LH ve testosteron da dahil olmak üzere diğer hormonlarla sinerji oluşturarak üreme fonksiyonlarını arttırır.

LTH Hormonu Yüksekliği

Prolaktin seviyeleri normalde hamilelik ve emzirme sırasında artar. Ayrıca aşağıdaki durumlardan dolayı da biraz yükselebilir.

  • Ağrı gibi fiziksel stres
  • Egzersiz yapmak
  • Yemek yemek

  • Cinsel ilişki
  • Emzirme ile ilgisi olmayan meme ucu uyarımı
  • Göğüs bölgenizde yaralanma
  • Epileptik nöbetler

LTH hormonu yüksekliği genellikle hafif ve geçicidir. Bazı durumlar ve ilaçlar uzun süreli yüksek prolaktin seviyelerine neden olabilir.

LTH Hormonu Eksikliği

Bir prolaktin (PRL) testi, kanınızda ne kadar prolaktin bulunduğunu ölçer. Bu hormon, beyninizin hemen altında bulunan hipofiz bezinizde üretilir. Kadınlar hamileyken veya yeni doğum yaptıklarında anne sütü yapabilmek için LTH seviyeleri yükselir. Ancak hamile değilseniz ve erkek olsanız bile yüksek prolaktin seviyelerine sahip olmak mümkündür. Prolaktin seviyeleriniz normal aralığın altındaysa bu, hipofiz bezinizin tam gaz çalışmadığı anlamına gelebilir. LTH hormonu eksikliği, hipopitüitarizm olarak bilinir. Parkinson hastalığı ve şiddetli baş ağrıları için kullanılan bazı ilaçların içeriği düşük prolaktin seviyelerine neden olabilir. Her düşük prolaktin seviyesi tıbbi tedaviye ihtiyaç duymayabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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