Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı'ndan Netanyahu'ya tepki | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı'ndan Netanyahu'ya tepki

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "büyük İsrail" açıklamasının Arap ulusal güvenliği için doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 22:00 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan Başbakanı'ndan Netanyahu'ya tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını reddettiğini belirterek, bu açıklamaların "Arap ulusal güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.

        Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Selam, Ürdün'e yaptığı ziyarette başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Hüseyin bin Abdullah ve Ürdün Başbakanı Cafer Hasan'ın da katıldığı görüşmede bir araya geldi.

        Başbakan Selam, Netanyahu’nun sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını reddettiğini belirterek, bu açıklamaların "Arap ulusal güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu" kaydetti.

        REKLAM

        Selam, "Lübnan'ın, Netanyahu’nun sözde ‘Büyük İsrail’ açıklamalarını diğer tüm Arap ve İslam ülkeleriyle birlikte tek safta yer alarak kesin bir şekilde reddettiğini" vurguladı.

        Lübnan Başbakanı, "Netanyahu'nun açıklamalarının uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğinde olduğuna" işaret etti.

        Lübnan Başbakanı, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail’in zorla yerinden etme ve yayılmacı politikaları ile Filistinlilere yönelik katliamlarını kınayarak, "uluslararası toplumun Filistin halkını koruma ve bölgenin tamamında istikrarı tehdit eden İsrail politikalarına karşı sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğine" dikkati çekti.

        Selam ayrıca, Ürdün hükümetine, “Lübnan ordusuna sağladığı ve Lübnan’a uluslararası platformlarda verdiği, özellikle İsrail’in hala işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarını durdurması için yaptığı baskılarda” gösterdiği sürekli desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Selam ile görüşmesinde, ülkesinin Lübnan’ın güvenliğini güçlendirme ve egemenliğini koruma konusunda tam destek vereceğini vurgulamıştı.

        REKLAM

        Kral Abdullah, iki ülke arasında özellikle ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesinin önemine dikkati çekerek, bölgesel istikrarın sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.

        Netanyahu'dan "Büyük İsrail" vizyonu açıklaması

        İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

        Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

        "Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar