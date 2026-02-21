Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Sayda kenti ile Bekaa’daki bazı beldelere yönelik saldırılarının "diplomatik çabalar ve istikrarı" hedef aldığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA’da Cumhurbaşkanı Avn'ın İsrail saldırılarına dair açıklaması yayımlandı.

Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının, "Lübnan’ın kardeş ve dost ülkelerle, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yürüttüğü diplomatik girişimleri ve istikrarı tesis etme çabalarını boşa çıkarmayı amaçlayan açık bir düşmanca eylem" olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, saldırıların Lübnan’ın egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğunu ve uluslararası yükümlülüklerin açıkça çiğnendiğini vurgulayarak bunun aynı zamanda uluslararası toplumun iradesine de aykırı bir tutum anlamına geldiğini belirtti.

REKLAM

Cumhurbaşkanı, tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına tüm hükümleriyle eksiksiz biçimde bağlı kalması gerektiğini hatırlattı.

Avn, bölgede istikrarı destekleyen ülkelere de çağrıda bulunarak saldırıların derhal sona erdirilmesi ve uluslararası kararların hayata geçirilmesi için sorumluluk almaları gerektiğini ifade etti.