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Lübnan'da Hizbullah'a ait evde patlama iddiası

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ifade edildi. Lübnan'ın yerel televizyon kanallarından MTV, söz konusu patlamanın Hizbullah'a ait silahların depolandığı bir binada gerçekleştiği öne sürüldü.

Lübnan patlama
HABERTURK.COM / Ajanslar

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde büyük bir patlama meydana geldi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, bir saat önce Nebatiye bölgesinde büyük bir patlama sesi duyuldu.

Nebatiye vilayetine bağlı Ayn Kana beldesinde meydana gelen ve sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

Can kaybının olup olmadığının bilinmediği patlama bölgesine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Lübnan'ın yerel televizyon kanallarından MTV'nin haberine göre, söz konusu patlama Hizbullah'a ait silahların depolandığı bir binada olduğu yönünde bilgiler geliyor.

Yetkililer tarafından patlamayla ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmezken, Yerel medya, Lübnan’ın güneyinde Ain Qana köyünde yer alan Hizbullah'a ait bir evde patlama meydana geldiğini ileri sürdü.

Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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