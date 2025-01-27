Lübnan'da İsrail saldırısı: 2 ölü

Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşması gereği işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgede, Lübnan vatandaşlarına saldırılar düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda Adise beldesinde bir Lübnanlının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin güneyindeki Beni Hayyan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 yaralının bulunduğu belirtilen açıklamada, Hula'da 6, Burc el-Muluk'ta 2, Merkebe'de 3 ve Yarun'da da 1 Lübnan vatandaşının yaralandığı kaydedildi.

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Açıklamada, yaralananlar arasında bir çocuk ve bir sağlık görevlisinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Buna göre, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşması gereği bölgeden çekilmesi gereken İsrail'in söz konusu sürenin dolmasının ardından düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26'ya, yaralıların sayısı ise 151'e yükseldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail askerlerinin Kefr Killa beldesinden Deyr Mimas'a girmeye çalışan bölge sakinlerine ateş açtığını bildirdi.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

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Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir