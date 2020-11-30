Lübnan Geçici Başbakanı'ndan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Lübnan Geçici Başbakanı'ndan "Merkez Bankası'na yönelik mali denetim devam etmeli" mesajı

Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetimin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Lübnan Geçici Başbakanı'ndan
AA

Lübnan'da bir özel televizyon kanalına konuşan Diyab, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetim için çalışan uluslararası "Alvarez& Marsal" şirketinin geçen hafta incelemeden çekildiğini açıklamasını değerlendirdi.

"Mali denetim, Alvarez& Marsal olsa da olmasa da devam etmeli." diyen Diyab, söz konusu denetimin, mali çöküş de dahil olmak üzere pek çok durumun sebebini ortaya çıkaracağını kaydetti.

Diyab, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin ise, "çağın suçu ve yaygın bir yolsuzluk biçimi" nitelendirmesinde bulundu.

Patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan ile bir araya gelerek ifade verdiğini kaydeden Diyab, yargının, yürütme erkinden bağımsız bir şekilde görevini yerine getireceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Alvarez & Marsal"ın denetleme görevinden çekildiği duyurulmuştu.

Uluslararası şirket, kasım ayı başlarında görev için 3 aylık ek süre istemesine rağmen görevden çekilmesine gerekçe olarak, yeterli bilgi ve belgeleri alamaması ve bu bilgilere ulaşma konusundaki belirsizlik ortamını göstermişti.

Diyab 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Merkez Bankasından tüm belgeleri söz konusu şirkete teslim etmesini istemişti.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Beyrut Limanı'nda ağustosta meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ...
ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'tan, seçilmiş başkan Joe Biden'a geçmiş olsun mesajı! - Haberler
DÜNYATrump'tan Biden'a geçmiş olsun mesajı!
BM: Nijerya'da Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 110 çiftçi öldü - Haberler
DÜNYANijerya'da Boko Haram saldırısında 110 çiftçi öldü!
SON DAKİKA! Melania Trump'tan şaşırtan hamle! - Haberler
DÜNYAFirst Lady Beyaz Saray'dan sessizce ayrılmayacak
Joe Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı
DÜNYABiden, Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti
DÜNYABiden köpeği ile oynarken ayağını incitti
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
DÜNYAFransa'da koronavirüste son durum
Son dakika: Avusturya Savunma Bakanı Tanner, koronavirüse yakalandı - Haberler
DÜNYAAvusturya Savunma Bakanı, Kovid-19'a yakalandı
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum - Haberler
DÜNYATrump'tan seçim açıklaması: İnanmıyorum!
Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan son hamle! - Haberler
DÜNYASarkisyan'dan son hamle!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X