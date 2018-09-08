Türkiye - Rusya maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Lucescu, ikinci 45 dakikada oyuna hükmettiğimizi dile getirdi. "Yazık, kaybettik. İyi bir maç oynadık. İkinci yarıda oyuna hükmettik. Ruslar geri çekilmedi aslında ve biz 4-5 tane gol pozisyonu ürettik. İnanılmaz formda bir kalecileri vardı bugün." ifadelerini kullandı.

2018 Dünya Kupası'nda da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Rusya'yı yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün Rus oyuncularına baktığımız zaman iyi bir turnuva geçirdiler. Hepsi 90 dakika oynayabilecek oyunculardan kurulu bir takım. Çağlar ve Okay sezonun ilk maçını oynadılar. Serdar Aziz de kendi kulübünde oynamadı." dedi.



"OYUNCULARIMIZ KENDİ KULÜPLERİNDE OYNAMIYOR"

Yeni bir ekip kurduğunu söyleyen Lucescu, "Takım bir şeyler göstermeye başlıyor, ancak şu anda fizik değil, oyunu teknik olarak götürüyoruz. İkinci yarıda iyi bir maç çıkardık ve dediğim gibi çok yazık. Bütün oyuncularımızın hepsi formda olamıyor. Çünkü kendi kulüplerinde oynamıyorlar." yorumunda bulundu.

Lucescu'nun açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

"RUSYA BİZDEN 6 KM FAZLA KOŞTU"

"Oyuncularımızın kulüplerinde oynamaması bizim problemimiz. Rusya 6 km bizden fazla koştu. Bizim oyuncularımız maç eksiği var. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Umut ediyorum ki, gençler yavaş yavaş kendi kulüplerinde ilk 11'de oynar."

"APTALCA BİR GOL YEDİK"

"Aptalca bir gol yedik. Israrla bu ekibin üzerinde durup bir yere gideceğim. 3-4 senedir bir umut var ama amacımız Avrupa Şampiyonası elemelerini kazanacak bir ekip yaratabilmek"

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