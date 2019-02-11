Türkiye A Milli Takımda Mircea Lucescu dönemi sona erdi. 4 Ağustos 2017’de, Fatih Terim’den boşalan koltuğa getirilen Lucescu ile Türkiye Futbol Federasyonu yollarını ayırdı. Kadro tercihleri ve aldığı sonuçlarla büyük eleştiriler toplayan Lucescu, görevde kaldığı süre boyunca Milli Takımın başında 9’u hazırlık maçı olmak üzere 17 maça çıktı. Bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 4 galibiyet alırken 7 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE 4 PUAN TOPLADI

Türkiye A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova’nın da yer aldığı grubu iki hoca yönetiminde tamamladı. Fatih Terim'le grupta 6 maça çıkan A Milli Takım, 11 puan toplarken, Terim’den sonra göreve gelen Lucescu yönetiminde ise grupta çıktığı 4 maçta 4 puan topladı. Ay-Yıldızlılar grubu 15 puanla 4. sırada tamamladı ve Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılamadı.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞTÜ

UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda İsveç ve Rusya ile mücadele den Milliler, grupta sadece 1 galibiyet alabildi. Çıktığı 4 maçta 3 puan toplayan A Milli Takım, Uluslar Ligi’nden küme düştü ve gelecek sezon C Ligi’nde mücadele edecek.

İşte Mircea Lucescu’nun Milli Takım karnesi :

2018 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

Ukrayna - Türkiye: 2-0

Türkiye - Hırvatistan: 1-0

Türkiye -İzlanda: 0-3

Finlandiya -Türkiye: 2-2

HAZIRLIK MAÇI:

Romanya - Türkiye: 2-0

Türkiye - Arnavutluk: 2-3

Türkiye - İrlanda: 1-0

Karadağ - Türkiye: 2-2

Türkiye - İran: 2-1

Tunus - Türkiye: 2-2

Rusya - Türkiye: 1-1

Türkiye - Bosna Hersek: 0-0

Türkiye - Ukrayna: 0-0

UEFA ULUSLAR LİGİ:

Türkiye - Rusya: 1-2

İsveç - Türkiye: 2-3

Rusya - Türkiye: 2-0

Türkiye - İsveç: 0-1