Luch Vladivostok - Baltika Kaliningrad sahaya çıkıyor

Luch Vladivostok ve Baltika Kaliningrad, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Luch Vladivostok, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Baltika Kaliningrad, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 221 kodlu maçı oynayanlar; Luch Vladivostok galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Baltika Kaliningrad galibiyet oranı 0.00.

Luch Vladivostok son haftadaki Krylya Sovetov müsabasında 2-0 kazandı.

Baltika Kaliningrad ise Tyumen maçında 3-1 kazandı.

Luch Vladivostok, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Baltika Kaliningrad, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Baltika Kaliningrad 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ