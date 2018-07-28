Luch Vladivostok - Zenit St. Petersburg II maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL maçında Luch Vladivostok ile Zenit St. Petersburg II, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 10:00. Ev sahibi Luch Vladivostok, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Zenit St. Petersburg II son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Luch Vladivostok galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 0.00.

Luch Vladivostok son hafta oynanan Tyumen maçında 4-2 kazandı.

Zenit St. Petersburg II ise FK Tambov karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Luch Vladivostok, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Luch Vladivostok, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

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