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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ludwig Augustinsson: Mourinho'nun başarılarını izleyerek büyüdüm - Futbol Haberleri

        Ludwig Augustinsson: Mourinho'nun başarılarını izleyerek büyüdüm

        Anderlecht'in İsveçli futbolcusu Ludwig Augustinsson, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı hiç oynamadığını belirterek, "Onun başarılarını izleyerek büyüdüm. " dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:07 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:07
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        "Mourinho'yu izleyerek büyüdüm"
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht, yarın saat 20.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Müsabaka için İstanbul’a gelen Anderlecht takımının futbolculardan Ludwig Augustinsson basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK İYİ BİR ATMOSFER OLACAĞINI BİLİYORUZ"

        Stadyum atmosferine hazır olduklarını aktaran Augustinsson, "Gerçekten bu maça başlamak istiyoruz. Çok iyi atmosfer olacağını biliyoruz. Atmosfer çok güçlü olacak. Biz bu konulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Evimizdeki atmosfer de çok iyidir, bu tür durumlara alışığız" diye konuştu.

        "FENERBAHÇE'NİN FORVETLERİ ÇOK İYİ OYUNCULAR"

        Fenerbahçe forvetlerine karşı şanslarının sorulması üzerine İsveçli futbolcu, "En iyi seviyede oynamamız gerekeceğini biliyoruz. Çok iyi oyuncular. Kaleyi bulan şutlar atabiliyorlar. Bu özelliklerini çok iyi biliyoruz. 2 maç oynayacağız. Sonucu almak için en iyi seviyemizde olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "MOURİNHO'NUN BAŞARILARINI İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

        Augustinsson, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

        "Ben Mourinho’ya karşı hiç oynamadım. Büyük saygım var. Onun başarılarını izleyerek büyüdüm. Futbol tarihinin en önemli antrenörlerinden biri. Hayran olduğumuz bir insan. Kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kazanmayı seven biri. Büyük saygıyı hak ediyor. Ben de ona büyük saygı duyuyorum."

        "SAKATLIKLARI AŞMAK BENİM GÖREVİM"

        Yaşadığı sakatlıklarla ilgili sorulan soruya Augustinsson, "Çok maçım oldu, Avrupa maçlarımız oldu, kupa maçlarımız oldu. Şanssız bir takım sakatlıklarım oldu. Sürekliliği sağlamak benim grevim. Her durumda rekabet olduğunu biliyoruz. Takımda her mevkii için bu geçerli. Sakatlıkları aşmak benim görevim" diyerek sözlerini noktaladı.

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