Süper Lig’in 10. haftasında Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha bu sezon Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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