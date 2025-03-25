Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
İstanbul'da girdikleri evde 1 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını çalan iki kadın polis tarafından yakalandı. Yakalanan kadınların suç kaydı şaşırttı. Dikkat çekmemek için lüks giyinen kadınlardan 23 yaşındaki E.G.'nin 38 suç kaydı bulunurken, 13 adet aranması ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Lüks rezidansa giriş anları da kameraya yansıdı
Olay 5 ay önce Bakırköy'de bulunan lüks rezidanstaki bir dairede gerçekleşti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tekstilci A.B. adlı kişinin evinde kasa ile birlikte içerisinde bulunan 1 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalıntı.
KADIN HIRSIZLAR GÖRÜNTÜLERDE
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Rezidansın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde rezidansa gelen şüphelilerin, otomatik kapıyı elleriyle zorla açtıkları görüldü. Dikkat çekmemek içinde lüks giyinen kadınların, olaydan sonra sakince apartmandan ayrıldıkları kameraya yansıdı.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Yapılan uzun çalışmanın ardından yüzlerini gizleyen hırsız kadınların kimlikleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 5 aylık çalışma sonrası kadın hırsızlardan ikisi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan iki kadının suç kaydı şaşırttı. 23 yaşındaki E.G.’nin 38 suç kaydı, hırsızlık konularından dolayı 13 ayrı aranması ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı. Diğer şüpheli kadın ise 21 yaşındaki N.Ç.’nin 25 suç kaydı çıktı. İşlemlerin ardından suç makinası iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.