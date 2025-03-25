Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!

Olay 5 ay önce Bakırköy'de bulunan lüks rezidanstaki bir dairede gerçekleşti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tekstilci A.B. adlı kişinin evinde kasa ile birlikte içerisinde bulunan 1 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalıntı.

KADIN HIRSIZLAR GÖRÜNTÜLERDE

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Rezidansın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde rezidansa gelen şüphelilerin, otomatik kapıyı elleriyle zorla açtıkları görüldü. Dikkat çekmemek içinde lüks giyinen kadınların, olaydan sonra sakince apartmandan ayrıldıkları kameraya yansıdı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Yapılan uzun çalışmanın ardından yüzlerini gizleyen hırsız kadınların kimlikleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 5 aylık çalışma sonrası kadın hırsızlardan ikisi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan iki kadının suç kaydı şaşırttı. 23 yaşındaki E.G.’nin 38 suç kaydı, hırsızlık konularından dolayı 13 ayrı aranması ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı. Diğer şüpheli kadın ise 21 yaşındaki N.Ç.’nin 25 suç kaydı çıktı. İşlemlerin ardından suç makinası iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.