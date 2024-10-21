Lüleburgaz'da öğrenciler çiçek dikti

Lüleburgaz'da yeşil çevre etkinliğinde öğrenciler çiçek dikti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler çiçek dikti. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler daha sonra ahşap boyama yaptı
Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi'nce Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çiçek ekti.
Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, çocuklarda yeşil çevre bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu ifade eden Pektaş, doğanın önemini çocuklara anlattıklarını kaydetti.
Etkinlikte mevsime uygun çiçekler dikildi, öğrenciler daha sonra ahşap boyama yaptı.