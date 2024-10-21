Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Lüleburgaz'da öğrenciler çiçek dikti | Son dakika haberleri

        Lüleburgaz'da yeşil çevre etkinliğinde öğrenciler çiçek dikti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler çiçek dikti. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler daha sonra ahşap boyama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da öğrenciler çiçek dikti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi'nce Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çiçek ekti.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, çocuklarda yeşil çevre bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu ifade eden Pektaş, doğanın önemini çocuklara anlattıklarını kaydetti.

        Etkinlikte mevsime uygun çiçekler dikildi, öğrenciler daha sonra ahşap boyama yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Kırklareli Haberleri
        #Lüleburgaz ilçesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı
        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı