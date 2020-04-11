Gece yarısından önce sokağa çıkma yasağı duyurularak gece 00.00'dan itibaren başlanacağı ilan edilmişti. Vatandaşlar marketlere akın etti. Ortaya ilginç görüntler de çıktı. İlk olay bir kişinin marketten sadece Luppo almasıyla oldu.

LUPPO NE DEMEK?



Luppo Şölen markasının sandviç kekidir. Vişneli ve kakolu gibi türleri vardır.

LUPPO NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sokağa çıkma yasağı ile beraner bir kişinin 100 kişilik markete girip sadece Luppo alması sebebiyle gündeme geldiği öğrenildi. Luppo yemesen olmaz diyerek tüm hesaplar dalga geçerken ülkenin gündemine oturdu.

Luppo gibi, vatandaşlar başka illerde de farklı tarzda akla gelmeyecek ürünler almasıyla da sosyal medyada konuşulanlar arasında.