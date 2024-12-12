Lyon- Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi maçlarının bitiminin ardından gözler Avrupa Ligi müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda Lyon, Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlübiyeti bulunan Lyon 10 puanla 7. sırada. Öte yandan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Frankfurt 13 puanla 3. konumda. Peki Lyon- Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon, Frankfurt'u ağırlayacak. Avrupa arenasında namağlüp yoluna devam eden Alman ekibi Frankfurt, Lyon karşısında kazanması durumunda puanını 16'ya yükseltecek. Öte yandan tek yenilgisini temsilcimiz Beşiktaş karşısında alan Lyon, ilk sekizde yer almak için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Lyon- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...
LYON- FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Lyon- Frankfurt maçı 12 Aralık Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.
LYON-FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma tabii spor 2'den naklen yayınlanacak.