Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Élysée’de tabak uçtu, Louvre’un hayaleti hâlâ koridorlarda | Dış Haberler

        Élysée’de tabak uçtu, Louvre’un hayaleti hâlâ koridorlarda

        Fransa'da bu kez bir siyasi skandal değil, devlet protokolünün kalbinden çıkan sıra dışı bir hırsızlık vakası gündemde. Élysée Sarayı'nda görev yapan bir başmetrdotelin, resmi davetlerde kullanılan porselenleri tam iki yıl boyunca sistematik şekilde çaldığı ortaya çıktı. Olay, Fransa basınında "devlet sofrasından koleksiyon vitrinine uzanan yol" başlıklarıyla yer aldı

        Giriş: 20.12.2025 - 14:55 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Élysée'de tabak uçtu, Louvre'un hayaleti hâlâ koridorlarda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Soruşturmaya göre metrdotel, Fransa Cumhurbaşkanı’nın resmi konutundan yaklaşık 100 parça porselen eşyayı gizlice dışarı çıkardı. Çalınan parçaların bir bölümünün, devlet envanterinde kültürel miras statüsünde kayıtlı olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu tür eşyaların yalnızca maddi değil, tarihsel değer taşıdığına dikkat çekti.

        Daha da dikkat çekici olan ise çalınan porselenlerin adresi oldu. Metrdotelin, bu parçaları Louvre Müzesi’nde gözetmen olarak çalışan bir porselen koleksiyoncusuna verdiği belirlendi. Fransa basını, devletin en prestijli sarayı ile dünyanın en ünlü müzesi arasındaki bu “gizli hat”ı ironik bir dille yorumladı.

        Hırsızlık, porselen eksikliğinin artık saklanamaz hale gelmesiyle fark edildi. Yapılan polis baskınlarında hem Élysée çalışanının hem de Louvre görevlisinin evlerinde çalınan eserler ele geçirildi. Yargı, iki ismin de tüm eşyaları iade etmesine hükmetti ve adli kontrol şartı getirdi.

        Olay, Fransa’da henüz hafızalardan silinmeyen Louvre’a yönelik geçmiş hırsızlık ve güvenlik ihlali girişimlerini de yeniden gündeme taşıdı. Kültür çevreleri, “Louvre’un adı bir kez daha hırsızlıkla anılıyor” yorumunu yaparken, mahkeme kararıyla koleksiyoncunun müzedeki görevine son verildi, metrdotel ise Élysée Sarayı’ndan derhal kovuldu. Fransa’da kamuoyu şimdi şu soruyu soruyor: Devletin sofrası mı daha savunmasız, yoksa müzelerin vitrinleri mi?

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası