Maarten Martens: Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'da teknik direktör Maarten Martens, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'den daha "ateşli" olduğunu söyledi.

Maarten Martens, müsabakanın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini belirten Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın iyi oynadığını belirten Martens, "Oyun sistemimizi rakibe göre ayarladık. Oyuncularım, bu konuda başarılı. Bazen maçlar kilitlendiğinde uzun paslar kullanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Martens, "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.