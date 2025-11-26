Habertürk
Habertürk
        Mabel Matiz'den, Sena Şener'e destek - Magazin haberleri

        Mabel Matiz'den, Sena Şener'e destek

        Sena Şener, 10 yıllık kariyerinde menajerinin sistematik engellemelerine maruz kaldığını açıkladı; Mabel Matiz de benzer tecrübelerini paylaşarak meslektaşına destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 20:37 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:37
        Sena Şener'e destek verdi
        Ünlü şarkıcı Sena Şener, verdiği son röportajında menajeriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Şener, 10 yıllık kariyerinde sistemli bir şekilde engellendiğini ve manipüle edildiğini öne sürerken, meslektaşlarına menajerlerine ve imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Mabel Matiz, Sena Şener ile benzer tecrübeler yaşadığını belirterek, kendi kariyerinden örnekler verdi. Matiz, özellikle Harbiye'deki ilk konserini verebilme süreci ve uğradığı maddi-manevi haksızlıklar üzerinden, sanatçıların maruz kaldığı sistematik istismara dikkat çekti.

        Ünlü şarkıcı paylaşımında; "Hiç mi değişmez bu hikayeler? Elbet değişecek! Hepsi filtresizce, çoğalarak anlatılmalı, anlatılacak! Aslolan her zaman sanatçının kendisi ve üretimidir; inanıyorum ki herkes anlamak, idrak etmek zorunda kalacak. Kelepçe sözleşmeler ve egosantrik, manipülatif, işgüzar dinozorlar çağının çoktan sonuna geldik.

        "SEKİZİNCİ YILIMDA HARBİYE’DEKİ İLK KONSERİMİ YAPABİLMİŞTİM"

        Sena’nın bu anlattıkları bana birbiri ardına patlayan ve çok sevilen 2. 3. ve 4. albümlerimin akabinde, kariyerimin ancak 8. yılında Harbiye’deki ilk konserimi yapabilmiş olmamı hatırlattı. O zamanlar birlikte çalıştığım kişiye göre bu tamamen sektörün bana bir oyunu, sistematik engellerin bir neticesiydi; asla kendi yetersizlikleri ya da çalışma/çalışamama biçimleriyle ilgili değil. Pek çok şey gibi, tabi ki buna da inanmıştım. Sistematik olarak uğratıldığım maddi ve manevi haksızlıkların yanında Harbiye detayı devede kulak bile değil tabii.

        "KENDİNİZİ YETERSİZ HİSSEDEBİLİYORSUNUZ"

        Bu süregelen istismar ve enerji sarmallarından tam olarak arınmak insanın yıllarını senelerini alıyor gerçekten de. Ne kadar büyüseniz ve ayaklarınız yere sağlam bassa dahi, halen bazı zamanlarda kendinizi ‘insecure’ ve yetersiz hissedebiliyor, kendinizi sık sık her şeyi sorgular halde bulabiliyorsunuz. Hem kendi tecrübelerimden, hem de yaş ve tecrübe bakımından benden çok daha büyük ve de kıdemli diğer popüler sanatçı arkadaşlarımdan biliyorum.

        "ADALET, BİR GÜN GERÇEĞİMİZ OLACAK"

        Her türlü haksızlığı yapıp, üstüne, açılan davalara gizlilik talep eden, bu hikâyelerin açığa çıkmasının önüne geçmeye çabalayan örneklerimiz de bolca mevcut. Ancak biliyorum ki er ya da geç bir gün mutlaka bu hikayelere her detayıyla vakıf olacaksınız. Bir gün adalet, gerçeğimiz olacak. Sabırla, inançla bekliyorum. Bu yüzden bu değerli paylaşımının daha çok farkındalık yaratmasını ve bütün genç arkadaşlarımızı cesaretlendirmesini diliyorum. Teşekkür ederim, Sena Şener."

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

