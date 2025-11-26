Mabel Matiz'den, Sena Şener'e destek

Ünlü şarkıcı Sena Şener, verdiği son röportajında menajeriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Şener, 10 yıllık kariyerinde sistemli bir şekilde engellendiğini ve manipüle edildiğini öne sürerken, meslektaşlarına menajerlerine ve imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Mabel Matiz, Sena Şener ile benzer tecrübeler yaşadığını belirterek, kendi kariyerinden örnekler verdi. Matiz, özellikle Harbiye'deki ilk konserini verebilme süreci ve uğradığı maddi-manevi haksızlıklar üzerinden, sanatçıların maruz kaldığı sistematik istismara dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı paylaşımında; "Hiç mi değişmez bu hikayeler? Elbet değişecek! Hepsi filtresizce, çoğalarak anlatılmalı, anlatılacak! Aslolan her zaman sanatçının kendisi ve üretimidir; inanıyorum ki herkes anlamak, idrak etmek zorunda kalacak. Kelepçe sözleşmeler ve egosantrik, manipülatif, işgüzar dinozorlar çağının çoktan sonuna geldik.

REKLAM

"SEKİZİNCİ YILIMDA HARBİYE’DEKİ İLK KONSERİMİ YAPABİLMİŞTİM"

Sena’nın bu anlattıkları bana birbiri ardına patlayan ve çok sevilen 2. 3. ve 4. albümlerimin akabinde, kariyerimin ancak 8. yılında Harbiye’deki ilk konserimi yapabilmiş olmamı hatırlattı. O zamanlar birlikte çalıştığım kişiye göre bu tamamen sektörün bana bir oyunu, sistematik engellerin bir neticesiydi; asla kendi yetersizlikleri ya da çalışma/çalışamama biçimleriyle ilgili değil. Pek çok şey gibi, tabi ki buna da inanmıştım. Sistematik olarak uğratıldığım maddi ve manevi haksızlıkların yanında Harbiye detayı devede kulak bile değil tabii.