Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Playoff serisi ikinci maçında Paris Basketbol'u konuk ediyor. İlk maçı 83-78 kazanan sarı lacivertliler seride durumu 1-0'a getirmişti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefeler tutuldu. Bu yıl içinde üç kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçların tamamı Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona erdi. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, dörtlü finale yükselen taraf olacak. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Paris Basketball play-off ikinci maçı 24 Nisan Perşembe bugün saat 20:45'de oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO SERİDE 1-0 ÖNDE!
THY Euroleague'de sezonun ilk maçını 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'da ilk maçta Wade Baldwin 15 sayı ve 2 asistlik performansıyla takımı adına en skorer isim olurken Paris Basketball'da ise Nadir Hifi attığı 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.