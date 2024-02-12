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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Maç esnasında yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Maç esnasında yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybetti!

        Bandung City ile FBI Subang arasındaki maçta yıldırım düşerek 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja'nın ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:01
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        Yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybetti!
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        Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda gerçekleşen Bandung City ile FBI Subang arasındaki maçta trajik bir olay yaşandı.

        Oyun devam ederken stadyumu etkisi altına alan bir yıldırım, 34 yaşındaki Septian Raharaja'yı vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

        EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI

        Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, yaptığı açıklamada, "Hava yağmurlu değildi, güzeldi. Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti" dedi.

        Endonezya basınında yer alan haberlere göre; maçın ikinci yarısında başlangıçta sıcak olan havanın, daha bulutlu hale geldiği ve birkaç kez şimşek sesinin duyulduğu ifade edildi.

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