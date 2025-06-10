Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 10 Haziran Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası’nda ise 3’üncülük, 5’incilik, 7’ncilik ve final maçları yapılacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...