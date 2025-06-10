Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 10 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 10 Haziran Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 10 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası'nda 3'üncülük, 5'incilik, 7'ncilik ve final mücadeleleri yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 10 Haziran Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası’nda ise 3’üncülük, 5’incilik, 7’ncilik ve final maçları yapılacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        2

        10 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

        Grup G

        21:45 Hollanda - Malta

        21:45 Finlandiya - Polonya

        Grup H

        21:45 Romanya - Güney Kıbrıs

        21:45 San Marino - Avusturya

        Grup K

        21:45 Sırbistan - Andorra

        21:45 Letonya - Arnavutluk

        3

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur

        Grup A

        16:45 Özbekistan - Katar

        16:45 Kırgızistan - Birleşik Arap Emirlikleri

        19:00 İran - Kuzey Kore

        4

        Grup B

        14:00 Güney Kore - Kuveyt

        21:15 Ürdün - Irak

        21:15 Filistin - Umman

        5

        Grup C

        13:35 Japonya - Endonezya

        14:00 Çin - Bahreyn

        21:15 Suudi Arabistan - Avustralya

        6

        UEFA Dostluk Kupası 7'ncilik Maçı

        11:30 Avustralya - Uruguay

        UEFA Dostluk Kupası 5'incilik Maçı

        12:00 Arjantin - Senegal

        UEFA Dostluk Kupası 3'üncülük Maçı

        15:00 Fransa - Japonya

        UEFA Dostluk Kupası Final

        17:30 ABD - Portekiz

        7

        Hazırlık Maçı

        19:00 Azerbaycan - Macaristan

        20:00 İsveç - Cezayir

        21:45 İngiltere - Senegal

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!