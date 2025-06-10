Bugünkü maçlar 10 Haziran Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 10 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası'nda 3'üncülük, 5'incilik, 7'ncilik ve final mücadeleleri yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 10 Haziran Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası’nda ise 3’üncülük, 5’incilik, 7’ncilik ve final maçları yapılacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
10 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
Grup G
21:45 Hollanda - Malta
21:45 Finlandiya - Polonya
Grup H
21:45 Romanya - Güney Kıbrıs
21:45 San Marino - Avusturya
Grup K
21:45 Sırbistan - Andorra
21:45 Letonya - Arnavutluk
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur
Grup A
16:45 Özbekistan - Katar
16:45 Kırgızistan - Birleşik Arap Emirlikleri
19:00 İran - Kuzey Kore
Grup B
14:00 Güney Kore - Kuveyt
21:15 Ürdün - Irak
21:15 Filistin - Umman
Grup C
13:35 Japonya - Endonezya
14:00 Çin - Bahreyn
21:15 Suudi Arabistan - Avustralya
UEFA Dostluk Kupası 7'ncilik Maçı
11:30 Avustralya - Uruguay
UEFA Dostluk Kupası 5'incilik Maçı
12:00 Arjantin - Senegal
UEFA Dostluk Kupası 3'üncülük Maçı
15:00 Fransa - Japonya
UEFA Dostluk Kupası Final
17:30 ABD - Portekiz