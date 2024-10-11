Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Maç programı 11 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 11 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmaların ardından gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 11 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma bugünkü maçlar listesi...

        2

        ULUSLAR C LİGİ 1. GRUP

        19:00 Estonya - Azerbaycan (Exxen)

        21:45 Slovakya - İsveç (Exxen)

        3

        ULUSLAR B LİGİ 1. GRUP

        21:45 Ukrayna - Gürcistan (Exxen)

        21:45 Çekya - Arnavutluk (Exxen)

        4

        ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP

        21:45 Bosna Hersek - Almanya (TV8,5)

        21:45 Macaristan - Hollanda (Exxen)

        5

        ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP

        21:45 İzlanda - Galler (Exxen)

        21:45 Türkiye - Karadağ (TV8)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"