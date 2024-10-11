Maç programı 11 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 11 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma bugünkü maçlar listesi...