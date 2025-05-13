Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün İngiltere Championship, Hollanda Eredivisie, Serie B ve La Liga maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...