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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün Hollanda Eredivisie, İtalya Serie B, La Liga maçları

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Mayıs 2025 Salı maç programı

        Maç programı 13 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. İskoçya Premier Lig, İngiltere Championship, Hollanda Eredivisie, İtalya Serie B ve İspanya La Liga maçlarını izlemek isteyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını sorguluyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2025 bugünün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:59
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün İngiltere Championship, Hollanda Eredivisie, Serie B ve La Liga maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        2

        13 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        LA LİGA

        20:00 Valladolid - Girona

        21:00 Real Sociedad - Celta Vigo

        22:30 Sevilla - Las Palmas

        22:00 Sunderland - Coventry

        3

        HOLLANDA EREDİVİSİE

        19:45 SC Telstar - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)

        22:00 De Graafschap - Dordrecht

        4

        İTALYA SERİE B

        21:30 Sassuolo - Frosinone

        21:30 Pisa - Cremonese

        5

        TFF ELİT U19 LİGİ

        12:00 - Bodrumspor - Beşiktaş

        6

        İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PLAY-OFF YARI FİNAL

        22:00 - Sunderland - Coventry

        7

        İSVEÇ SUPERETTAN

        20:00 - Helsingborg - Brage

        İSKOÇYA PREMİER LİG PLAY-OFF YARI FİNAL

        21:45 - Partick Thistle - Livingston (

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