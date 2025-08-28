Habertürk
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 28 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Başakşehir, Samsunspor ve Beşiktaş maç saatleri

        Bugünkü maçlar 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları oynanacak. Samsunspor, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'u konuk edecek. İstanbul Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova takımına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Giriş: 28.08.2025 - 09:41 Güncelleme: 28.08.2025 - 09:41
        28 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları ile heyecan dorukta olacak. Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir Universitatea Craiova ile mücadele edecekken Beşiktaş Lausanne ile kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...

        SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Samsunspor - Panathinaikos maçı, 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20.00'de başlayacak.

        Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        UNIVERSITATEA CRAIOVA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı, 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20.30'da başlayacak.

        Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Lausanne maçı, 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20.00'de başlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Show TV’den naklen yayınlanacak.

        28 AĞUSTOS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        UEFA Avrupa Ligi - Play Off

        18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

        19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

        20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)

        20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

        20:30 PAOK - Rijeka

        21:00 Genk - Lech Poznan

        21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar

        21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv

        21:00 Young Boys - Slovan Bratislava

        21:30 FCSB - Aberdeen

        22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

        UEFA Konferans Ligi - Play Off

        19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

        19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

        19:00 Noah - Olimpija Ljubljana

        20:00 Rapid Wien - Györi ETO

        20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans

        20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)

        20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia

        20:30 CFR Cluj - Hacken

        20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)

        21:00 Brondby - RC Strasbourg

        21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa

        21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno

        21:00 Differdange 03 - Drita

        21:00 Banik Ostrava - Celje

        21:00 AEK Atina - Anderlecht

        21:00 Fiorentina - Polessya

        21:45 Linfield FC - Shelbourne

        21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

        22:00 Legia Varşova - Hibernian

        22:00 Virtus - Breidablik

        22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)

        22:00 Mainz 05 - Rosenborg

        22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        19:05 Damac FC - Al Hazm

        21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC

        21:00 Al Ettifaq - Al Kholood

