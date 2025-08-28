28 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları ile heyecan dorukta olacak. Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir Universitatea Craiova ile mücadele edecekken Beşiktaş Lausanne ile kozlarını paylaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...