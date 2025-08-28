Bugünkü maçlar 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları oynanacak. Samsunspor, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'u konuk edecek. İstanbul Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova takımına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Panathinaikos maçı, 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20.00'de başlayacak.
Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.
UNIVERSITATEA CRAIOVA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı, 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20.30'da başlayacak.
Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lausanne maçı, 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20.00'de başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Show TV’den naklen yayınlanacak.
28 AĞUSTOS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland
19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF
20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)
20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79
20:30 PAOK - Rijeka
21:00 Genk - Lech Poznan
21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar
21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv
21:00 Young Boys - Slovan Bratislava
21:30 FCSB - Aberdeen
22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:00 Fredrikstad - Crystal Palace
19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC
19:00 Noah - Olimpija Ljubljana
20:00 Rapid Wien - Györi ETO
20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans
20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)
20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia
20:30 CFR Cluj - Hacken
20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)
21:00 Brondby - RC Strasbourg
21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno
21:00 Differdange 03 - Drita
21:00 Banik Ostrava - Celje
21:00 AEK Atina - Anderlecht
21:00 Fiorentina - Polessya
21:45 Linfield FC - Shelbourne
21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
22:00 Legia Varşova - Hibernian
22:00 Virtus - Breidablik
22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)
22:00 Mainz 05 - Rosenborg
22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara