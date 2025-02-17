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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 1 - İstanbulspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 1 - İstanbulspor: 0

        1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:49
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        Bandırmaspor, 3 puanı tek golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendi.

        Maçın 66. dakikasında sarı kart gören İstanbulspor'un oyuncusu Tuncer Duhan Aksu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay Ercan

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk. 70 İbrahim Kaya), Paixao (Dk. 77 Louzif), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk. 50 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 88 Özcan Şahan), Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 77 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Yiğit Fidan, Diarra (Dk. 88 Yusuf Özer), Okan Erdoğan, Loshaj

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        Gol: Dk. 26 Paixao (penaltıdan) (Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 67 Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Mehmet Özcan, Dk. 80 Atınç Nukan, Dk. 83 Diony, 90+7 Akın Alkan (Bandırmaspor), Dk. 22 Yiğit Fidan, Dk. 61 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

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