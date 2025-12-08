Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 2 - Sipay Bodrum FK: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 2 - Sipay Bodrum FK: 0

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:42
        Bandırmaspor evinde 2 golle galip!
        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, evinde Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yendi.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov

        Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna

        Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)

