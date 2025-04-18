MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 95 - Bahçeşehir Koleji: 80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım üst üste 21, toplamda 25. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 11. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş

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1. Periyot: 20-20

Devre: 47-32

3. Periyot: 70-61

Beş faulle çıkan: 35.11 Guduric (Fenerbahçe Beko)