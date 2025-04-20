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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor: 0 - Adanaspor: 4 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor: 0 - Adanaspor: 4

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adanaspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:49
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        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adanaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

        Stat: Yeni Malatya

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Ulusoy (Dk. 86 Eymen Avcı), Murat Güler (Dk. 86 Kemalcan Esen), Kerem Altunışık (Dk. 81 Mehmet Yılmaz), Halil Atcı (Dk. 46 Muhammed Gök), Umut Tanış, Osman Katipoğlu (Dk. 46 Ömer Ataş), Enes Savucu

        Adanaspor: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Çelik), Yusuf Can Esendemir, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Feyzi Yıldırım, Elias Durmaz (Dk. 46 Emir Can Aksu), Yasin Arda Midiliç (Dk. 76 Azer İpek), Doğukan Emeksiz (Dk. 65 Burhan Tuzun), Endri Çekiçi (Dk. 81 Candeias), Orkan Çınar, Metehan Altunbaş

        Goller: Dk. 8 Orkan Çınar, Dk. 44 Endri Çekiçi (Penaltıdan), Dk. 45+1 Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Burhan Tuzun (Adanaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 41 Yiğit Ulaş (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 52 Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Endri Çekiçi, Dk. 78 Azer İpek (Adanaspor), Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 58 Muhammet Ulusoy, Dk. 82 Murat Güler (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

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