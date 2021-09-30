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Maça damga vuran kare!

Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakem Halil Umut Meler ile milli futbolcu Burak Yılmaz aynı maçta buluştu. Halil Umut Meler'in penaltı kararına Burak Yılmaz'dan itiraz geldi. Avrupa futbolunun en büyük arenasında alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıktı

Maça damga vuran kare!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salzburg ile Lille'in karşı karşıya geldiği maçta Türk hakem Halil Umut Meler görev yaptı. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ile Zeki Çelik, ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçın 30. dakikasında Salzburglu Adeyemi, Lille'den Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı atışına hükmetti. VAR hakemi Mete Kalkavan, Meler'i pozisyonu izlemesini önerdi. Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Burak Yılmaz, Meler'e itirazda bulundu. O anlar ekrana yansıdı.

Salzburg'un 2 penaltıdan bulduğu 2 golle maç 2-1 tamamlandı.

Lille'in tek golünü ise Burak Yılmaz kaydetti. Burak bu golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk futbolcu unvanını aldı.

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