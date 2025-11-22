Macar Rapsodi'si Atatürk Kültür Merkezi'nde

MACAR RAPSODİSİ MACARİSTAN DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

Macaristan Devlet Halk Dansları Topluluğu, duygusal dalgalanmalarla karakterize edilen, Macar halk danslarının akrobatik hareketliliğini, çift danslarının lirizmini ve virtüözlüğünü yansıtan "Rapsodi" gösterisiyle İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

Sanat Yönetmenliğini István Pál Szalonna'nın, Topluluk Direktörlüğü ve Koreograflığını ise Gábor Mihályia'nın üstlendiği bu özel performansta, Macar halk müziğinin en güzel melodileri solo ve orkestralar eşliğinde sunuluyor. Türk danslarını da repertuvarına dahil eden topluluk, gösteride Türk müziğine de yer veriyor. Konuk sanatçı olarak ise Erdal Şalikoğlu ve Gökhan Alptekin sahne alacak.

REKLAM

Macar Rapsodisi Macaristan Devlet Halk Dansları Topluluğu Gösterisi - Macaristan Devlet Halk Dansları Topluluğu Dans Grubu ve Orkestrası, 24 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

DON QUİXOTE (DON KİŞOT)

Edebiyatın ölümsüz karakteri Don Kişot’un hikâyesi, Cervantes’in klasikleşmiş eseri "Don Quixote" (Don Kişot) müzikali ile sahnede yeniden hayat buluyor. İlk kez 1965'te sahnelenen ve Broadway'de beş Tony Ödülü kazanan bu klasik yapım, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak tiyatroseverlerle buluşuyor. Başrollerinde usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un yer aldığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun, Müzik Direktörlüğünü ise Volkan Akkoç’un üstlendiği müzikal, izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor.

Don Quixote (Don Kişot), 25 Kasım saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. YARIM ASRA VEFÂ REKLAM Türkiye'nin ilk Türk müziği devlet konservatuvarı olan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 50. kuruluş yılı şerefine özel bir vefa konseri düzenliyor. Sanat Yönetmenliğini İhsan Özer'in üstlendiği bu anlamlı konserde, konservatuvarda halen eğitim gören öğrenciler ile mezunlardan oluşan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sanatçıları aynı sahneyi paylaşıyor. Konserde, başta kurucu Prof. Ercümend Berker olmak üzere, konservatuvarın eğitim kadrosunda görev yapmış değerli hocaların eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunulacak. Tüm topluluk ve konservatuvar korosu, bu özel gece için sanatseverlerin karşısında olacak. Yarım Asra Vefâ-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 25 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. TRT İSTANBUL RADYOSU HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 26 Kasım Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor. Gecenin konuk sanatçısı, Türkiye’nin önde gelen caz vokallerinden Sibel Köse olacak. Orkestra, geniş repertuvarı ve özel düzenlemeleriyle izleyicilere caz ve hafif müzik türlerinde zengin bir müzik deneyimi sunacak. REKLAM TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 26 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. LA BOHÈME İDOB, Giacomo Puccini’nin en sevilen ve en sık sahnelenen ölümsüz eseri "La Bohème"i sanatseverlerle buluşturuyor. Gençliğin ateşi, aşkın acısı, müziğin sonsuzluğu La Bohème, hayatın tüm renklerini aynı sahneye taşıyor. Rejisör Yiğit Günsoy, eseri sahneye koyarken operadaki "Ütopya ve yanılgıların o güzel yaşı! İnanırsın, ümit edersin ve her şey güzel görünür" cümlesinden yola çıkıyor. Eser, sonsuz umutların olduğu coşkulu dönemi ve ardından gelen hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi anlatıyor. Gerçek hayattan ilham alan karakterlerin hikâyesi, Puccini'nin eşsiz melodileri ve Illica ile Giacosa'nın üstün librettosuyla birleşince bir başyapıt ortaya çıkıyor.

Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmesine rağmen güncelliğini koruyan bu eserin orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı üstleniyor. REKLAM La Bohème-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 26-27 Kasım saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. SEMÂ NEDİR BİLİR MİSİN? "SEMA MUKABELESİ DENEYİMİ" Yüzyıllık kadim Mevlevî geleneği, dijital sanatın sunduğu imkanlarla buluşarak yepyeni bir deneyim alanına taşınıyor. Postnişin M. Fatih Çıtlak ve Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş liderliğinde hazırlanan disiplinler arası bu çalışma, Mevlevî mukabelesi ve sema törenini görsel ve işitsel katmanlarla zenginleştiriyor. Proje, semazenlerin zihinsel ve duygusal ritimlerinden ilham alarak, semanın üstün estetiğini ve aynı zamanda içsel yolculuğunu anlatan dijital yansımalarla izleyiciye aktarıyor. Bu çok yönlü çalışma, izleyenlerin semanın derin sembolik anlamlarını daha önce hiç olmadığı kadar yakından deneyimlemesine olanak tanıyor. Kadim mirasa ışık tutan bu dijital sema, çağdaş sanatın diliyle izleyicilerin kalplerinde güçlü bir duygusal etki yaratmayı hedefliyor. REKLAM Semâ Nedir Bilir Misin? "Sema Mukabelesi Deneyimi"- İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu; 27 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İDSO DenizBank Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Orkestra, dünyaca ünlü şef Sascha Goetzel yönetiminde müzikseverlerle buluşuyor. Konser, izlenimci besteci Claude Debussy'nin, Mallarmé'nin şiirinden ilham alarak bestelediği masalsı eseri "Prélude à l'après-midi d'un faune" ile başlıyor. Ardından, mezzo soprano Deniz Uzun'un solistliğinde, Hector Berlioz'un aşkın evrelerini altı şiirle anlattığı şarkılar dizini "Les Nuits d'été Op. 7" eseri sahnede hayat bulacak. Konserin ikinci yarısında ise Şef Goetzel yönetimindeki orkestra, Richard Strauss’un geniş programa sahip eseri “Bir Alp Senfonisi Op. 64”ü seslendirecek. Eser, şafak vaktinden gün batımına kadar Alp Dağları'na tırmanan bir gezginin gözlemlerini müzikle yansıtıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 28 Kasım saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM GERGEDANLAR Absürt tiyatronun öncüsü Eugene Ionesco’nun kaleme aldığı, döneminin acımasız konformizm ve totalitarizm eleştirisi olan Gergedanlar, Güray Dinçol yönetmenliğinde sahneleniyor. Hasan Anamur çevirisiyle izleyiciyle buluşan bu başyapıt, İkinci Dünya Savaşı’nda dünyayı kasıp kavuran ve günümüzde de benzerlerine tanık olduğumuz insanlık suçlarını, sıradan insanların hayatları üzerinden trajikomik bir biçimde alaya alıyor. Oyun, seyirciye "insan olmayı" hatırlatıyor ve bir dizi temel sorgulama sunuyor: İnsan kime denir, Gergedan kime? İnsan olmak nerede başlar, nerede biter, peki ya gergedan olmak? Normal ya da anormal nedir ve her şey normalleşebilir mi? Ionesco, bu sorularla toplumsal dönüşüm, sürü psikolojisi ve bireyin yabancılaşması üzerine güçlü bir eleştiri sunuyor. REKLAM Gergedanlar - İstanbul Devlet Tiyatrosu; 28 Kasım saat 20.00, 29 Kasım saat 15.00, 29 Kasım saat 20.00 ve 30 Kasım saat 15.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. BEGÜL ERHAN GİTAR RESİTALİ Türkiye'nin ilk kadın klasik gitar albümüne imza atan önde gelen klasik gitaristlerinden Begül Erhan, İstanbullu klasik müzikseverler ile buluşuyor. Gitarist, Ada Müzik etiketiyle yayımlanan iki albümü ve geniş repertuvarıyla dikkat çekiyor. Begül Erhan, 2017 yılında çıkardığı ve Cumhuriyet tarihinde bir kadın gitarist tarafından yayımlanan ilk klasik gitar albümü olan "Anatolian Folk Songs" ile adından söz ettiriyor. Sanatçının repertuvarında Rönesans döneminden Latin bestecilere ve Anadolu ezgilerine uzanan geniş bir yelpaze bulunuyor.

Begül Erhan Gitar Resitali, 30 Kasım saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ŞAKİR PAŞA AİLESİNİN BEŞ HARİKASI Türk sanatının en etkileyici ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin beş önemli sanatçısının eserlerini bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Türk modern sanatının gelişim sürecine ışık tutan sergide; edebiyat ile resim arasında kurduğu bağla dikkat çeken ve Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk modern sanatının öncülerinden Fahrelnissa Zeid, Türkiye’de gravür sanatının öncülerinden Aliye Berger, Türk soyut ekspresyonizminin en önemli temsilcilerinden Nejad Melih Devrim ve modern seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral’ın eserleri yer alıyor. Resim, gravür ve seramik çalışmalarının yanı sıra sergide; Şakir Paşa ailesine ait eskizler, fotoğraflar ve arşiv belgeleri de sergileniyor. Yaklaşık 100 eserin görülebildiği seçki, disiplinler arası yaklaşımıyla bir ailenin kültürel mirasını kapsamlı bir biçimde sanatseverlere sunuyor. REKLAM Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası Sergisi; 6 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. SALVADOR DALÍ: SÜRREALİZMİN BAŞYAPITLARI “Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları” sergisi, 20. yüzyılın en etkileyici ve sıra dışı sanatçılarından Salvador Dalí’nin hayal gücünün derinliklerine bir yolculuk sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi Galeri’de açılan sergide, Dalí’nin zaman, bilinçaltı ve gerçeklik algısını sorgulayan ikonik eserleri yer alıyor. Sanatçının sürrealizme kazandırdığı özgün teknikler ve çarpıcı görsel dili, ziyaretçilere hem estetik hem de düşünsel bir deneyim vadediyor. Bu seçki, Dalí’nin sanat tarihindeki dönüştürücü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.